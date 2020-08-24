القبض على ستة متهمين بإثارة نزاع عشائري في البصرة

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "على اثر نزاع عشائري بين عشيرتين في قضاء شط العرب منطقة التنومة شرعت قوة من مركز شرطة شط العرب وفصيل طوارئ قسم شرطة شط العرب بالاشتراك مع فوج طوارئ الشرطة التاسع بمداهمة المنطقة".



وأوضحت، أنه تم "القاء القبض على (6) متهمين من مثيري النزاع بضمنهم (٢) راقدين بالمستشفى اثر إصابتهم خلال النزاع وضبط بحوزتهم ٢ بندقية كلاشنكوف ومسدس، وتمت احالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المحافظة".

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