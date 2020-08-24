رئيس جمعية الصيادين في البصرة يوجه رسالة للكاظمي ويحذر من التجاهل

ووجه التميمي رسالة الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي جاء فيها "سيادة الرئيس لك وللمسؤولين في الحكومة عليك وعليهم الوقوف و رد و ردع اي تجاوز على صيادينا قبل أن ننفجر من ضغط تلك التجاوزات و تجاهل الردود من قبلكم وثقتنا بك أعلى بمن سبقوك".
وكانت جمعية الصيادين في العراق ومقرها البصرة، كشفت عن قيام خفر السواحل الكويتية بمصادرة ثلاثة زوارق لصيادين عراقيين في المياه الاقليمية، كما سلمت واحد وعشرين صياد عراقي للقاعدة البحرية في ام قصر، كما أدانت الاعتداءات المتكررة على الصياديين العراقيين في مياه الخليج وسط سكوت الحكومة العراقية.
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