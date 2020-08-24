بالصورة: شبيهة أحلام الشامسي تظهر في العراق... من هي؟

وانطلق جدل عبر منصّات التواصل الإجتماعي لمحاولة معرفة ما إذا كانت الفنانة أحلام الشامسي هي المرأة الموجودة في الصور وقد خضعت لعمليّة تجميل لأنفها، أم ليست هي بل إمراة تشبهها إلى حدِّ كبير.

واستطاع البعض حسم هذا الجدل بالتأكيد أن من في الصورة هي خبيرة التجميل العراقيّة هند الجابر الّتي تنجح بتحويل نفسها إلى شبيهة النجمات من خلال استخدام براعتها بالمكياج.