مقتل ثلاثة اشخاص بهجوم مسلح امام محكمة ميسان

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن ثلاثة اشخاص قتلوا بهجوم مسلح امام محكمة ميسان.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحا يستقل دراجة نارية اطلق النار باتجاه ثلاثة اشخاص اثناء خروجهم من محكمة ميسان، ما ادى الى مقتلهم في الحال".

واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثث الى الطب العدلي".