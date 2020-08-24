كورونا يختصر زيارة الكاظمي للأردن ويبقيها حبيسة "المطار"

يلتقي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في مطار عمان الثلاثاء في قمة كانت مقررة اليوم الإثنين وأرجئت بعد ثبوت إصابة وزير الاتصالات العراقي بفيروس كورونا المستجد والاشتباه في إصابة أعضاء آخرين بالوفد.

وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي عامر فايز لـ"الخليج 365" إن الوفد العراقي خضع لفحص طبي لدى وصوله إلى مطار الملكة عالية في العاصمة الأردنية عمان، مؤكدا أن النتائج الخاصة بوزير الاتصالات أركان شهاب جاءت إيجابية.

وأشار عامر إلى أن الوفد العراقي نقل إلى فندق بعد الاشتباه في إصابات أخرى بالفيروس ضمن الوفد.

وأوضح أن تلك التطورات دفعت لتأجيل زيارة مصطفى الكاظمي للعاصمة الأردنية التي كان مقرر لها اليوم إلى الثلاثاء، لافتا إلى أن "لقاء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع رئيس الوزراء العراق سيكون داخل المطار فقط".‎

وأنهى الكاظمي الجمعة زيارة إلى واشنطن التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان السياسي في تيار الحكمة العراقي، فادي الشمري، قد رجح أمس الأحد تأجيل القمة العراقية المصرية الأردنية بسبب اكتشاف إصابة وزير الاتصالات العراقي.

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وأشار الشمري إلى أن الكاظمي قد يلتقي بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأسبوع المقبل وليس كما كان مقررا أن يلتقيه في الأردن.

والوزير شهاب هو ثاني وزير عراقي يصاب بالفيروس بعد وزير الثقافة حسن ناظم الذي أعلن شفاؤه الشهر الماضي.

وكان الديوان الملكي الأردني قال في بيان، الجمعة الماضية ، إن ملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي سيعقدون اجتماعا ثلاثيا في عمان الأسبوع المقبل.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي الكاظمي منذ يومين إنه سيزور الأردن الأسبوع الجاري.، وأشار حينها إلى أن "الزيارة تتضمن إكمال الحوار العراقي المصري الأردني الذي بدأ في القاهرة في زمن الحكومة السابقة".

وعقدت القمة الأولى للدول الثلاث في القاهرة في مارس / آذار 2019، تبعتها قمة ثلاثية عقدت في نيويورك في سبتمبر/أيلول من العام الماضي".

وسجلت العراق نحو 200 ألف إصابة بالفيروس الذي راح ضحيته نحو 6500 شخصا في البلاد.