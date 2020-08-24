51 عاما على حريق الأقصى.. تجار الأزمات يدمرون فلسطين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصادف تلك الأيام ذكرى مرور 51 عاما على إحراق المسجد الأقصى في ٢١ أغسطس/آب عام 1969، على يد الأسترالي مايكل دينيس، الذي قام بإشعال النار في الجناح الشرقي للمسجد الأقصى المبارك القبلة الأولى للمسلمين ومسرى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

في ذكرى حريق الأقصى.. تجار القضية يدمرون فلسطين



بالتزامن مع تلك الذكرى، أعلنت الإمارات قبل أسبوع عن معاهدة سلام مع إسرائيل تسمح لجميع المسلمين بأن يأتوا لزيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه، في تحرك عملي يتيح الحفاظ على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

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تلك المعاهدة التاريخية التي منعت أيضا إسرائيل من ضم غور الأردن والمستوطنات بالضفة الغربية وهو ما قدره الفلسطينيون بنحو 30% من مساحة الضفة، الأمر الذي يعني الحفاظ على أمل إقامة دولة فلسطينية.

وفيما قوبلت المعاهدة بترحيب عربي ودولي واسع، ورحب بها قطاع كبير من الشعب الفلسطيني، رفضتها السلطة الفلسطينية، وبدأت حملة تحريضية ضد الإمارات، في سلوك بات يؤكد حرص السلطة وقادتها وعلى رأسهم رئيسها محمود عباس على استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون أي حلول، لاستمرار تربحهم من المتاجرة بتلك القضية.