زواج القاصرات.. قنبلة إخوانية تنتظر الإذن لهدم المجتمع الصومالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زواج القاصرات أزمة مجتمعية في الصومال، ومع تقديم أحد حلفاء الرئيس محمد عبدالله فرماجو مشروع قانون يجيز الزواج عند البلوغ الذي ربما يبدأ في سن العاشرة عند بعض الفتيات، تصاعدت موجة الغضب، وسط أصوات داعية لرفض القانون.

زواج الفتيات عند سن العاشرة.. أزمة جديدة في الصومال

على الرغم من أن سن "حفصة" لم يكن يتجاوز 13 عاما، قرر أبوها زواجها من رجل دفع له مئة دولار، وبعد عامين عانت فيهما من الضرب والمعاشرة بالإكراه، تمكنت من نيل الطلاق.

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قالت "حفصة" لوكالة "رويترز"، وهي جالسة بجوار أمها التي تعلقت يدها بابنتها: "كان يعاشرني بالقوة ويضربني دائما.. تمنيت لو لم أولد".

وليس هناك قانون يحدد سنا أدنى للزواج في الصومال، وأثار مشروع قانون عرضه أحد حلفاء الرئيس في البرلمان موجة انتقادات بين المشرعين، إذ يجيز الزواج عند البلوغ الذي ربما يبدأ في سن العاشرة عند بعض الفتيات.

وأظهرت بيانات مسح حكومي هذا العام إن نحو ثلث الفتيات يتزوجن قبل سن 18 عاما، وأكثر من نصف هؤلاء قبل سن 15 عاما.