صحيفة: الأمن الغذائي والمائي أولوية في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 أغسطس 2020

أبو ظبي - الخليج 365

كتبت صحيفة إماراتية، رؤية استشرافية للمستقبل هدفها تسخير السبل كافة لتعزيز الاستقرار المجتمعي والاقتصادي، وتأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن أمننا الغذائي والمائي جزء من أمننا الوطني، رسالة مهمة من القيادة لأبناء الوطن بأن الحفاظ على منظومة الرفاه الإماراتية تتطلب منا جميعاً ترسيخ وعي وطني بأهمية حشد الموارد والإمكانات والجهود لخلق منظومة اكتفاء ذاتي متكاملة.



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وأشارت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية الصادرة اليوم الاثنين تابعها "الخليج 365" إلى أنه قبل عامين، وتحديداً في نوفمبر 2018، أطلقت حكومة الإمارات استراتيجية وطنية للأمن الغذائي، استهدفت تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، وتحدد عناصر سلة الغذاء الوطنية، ومتضمنة 38 مبادرة قصيرة وطويلة المدى، بهدف تسهيل تجارة الغذاء العالمية، وتنويع مصادر استيراده، وخطط توريد بديلة لكل صنف غذائي.

وأضافت مثلما حددت الدولة هدفها في ملف الأمن الغذائي، بأن تكون الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول 2051، وضمن أفضل 10 دول بحلول عام 2021، حرصت على تعزيز أمنها المائي عبر مبادرات وخطط استهدفت الارتقاء بتقنيات تدوير الماء، وابتكار أدوات لإنتاجه من مصادر غير مستغلة كالضباب، كما استعانت بالبحث العلمي لتنظيم أدوات فعالة ومبتكرة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مياه الري، بخلاف التركيز على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من السدود، وتوظيف أنظمة الطاقة الشمسية من أجل تقليل هدر المياه من التبخير وإنتاج الطاقة.

وأكدت " الاتحاد " في ختام افتتاحيتها أن الأمن الغذائي والمائي، أولوية في الإمارات، ويتصدران اهتمام القيادة، لأنهما ركيزةً أساسية، وهدف يتحقق بمتابعة المخزون الوطني والاستثمار في تكنولوجيا الغذاء، وبناء شراكات دولية تدعم منظومة الأمن الغذائي لتلبية متطلبات التنمية المستدامة.