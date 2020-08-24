"كلها زائفة".. تعرف على اكتشافات تركيا الوهمية للغاز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

جاء إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاكتشاف الغازي في البحر الأسود ليثير ضجة كبيرة في الشارع التركي، خاصة قبيل الانتخابات الرئاسية عام 2023، وهو ما لفت الأنظار حول إعلان هذا الاكتشاف في هذا التوقيت بالذات.



هذا الاكتشاف لم يكن الأول الذي يعلن عنه أردوغان، إذا سبقه عدة اكتشافات أخرى، تبين أن جمعيها زائفة، وهي:

1- 9 سبتمبر 2004 ، الاعلان عن اكتشاف حقول للغاز في البحر الأسود، وأنه سيتم نقل الغاز من البحر إلى اليابسة بحلول نهاية العام.

Advertisements

2- 15 مايو 2009 ، الاعلان عن اكتشاف حقول غاز طبيعي قرابة شواطئ مدينة أكتشاكوجا في البحر الأسود.

3- 17 يونيو 2010، الاعلان عن اكتشاف حقل للغاز الطبيعي في غرب البحر الأسود على عمق 1600 مترًا.

5- 25 أغسطس 2012، الاعلان عن اكتشاف كميات كبيرة من البترول في محيط مدينة حكاري ذات الأغلبية الكردية.

6- 29 يونيو 2020 ، الاعلان عن اكتشاف الغاز الطبيعي في أكتشاكوجا، والتمكن من اكتشاف احتياطات من الغاز الطبيعي.