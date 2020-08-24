ضغط روسي على إثيوبيا بشأن مفاوضات سد النهضة

أعلن السفير الروسي بالقاهرة، جيورجي بوريسينكو، أن روسيا طلبت من إثيوبيا الالتزام بمفاوضات سد النهضة وعدم إلحاق الأذى بجيرانها.

وقال السفير الروسي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، "أرسل مناشدات متكررة إلى شركائنا الإثيوبيين يطالبهم فيها بالالتزام بالمفاوضات الجارية والتوصل مع مصر والسودان إلى اتفاق ثلاثي بشأن ملء وتشغيل سد النهضة".

وأكد بوريسينكو على أنه من "المستحيل تغيير الجغرافيا، ولذلك يتعين على دول حوض النيل أن تتعايش، اليوم وغداً وبعد 100 عام، ومن الضروري أن تكون قادرة على حل جميع الأمور بروح حسن الجوار".

وأوضح السفير الروسي بالقاهرة تفهم روسيا للمعنى الاستراتيجي لنهر النيل بالنسبة لمصر وشعبها، مضيفاً: "نحن نعترف بحق إثيوبيا في تطوير اقتصادها، بما في ذلك قطاع الطاقة".