الدفاع الروسية: رصد انتهاكين للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - أ ش أ
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد انتهاكًا واحدًا للهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية في محافظة إدلب.
وأوضحت الوزارة - في بيان للوزارة اليوم /الاثنين/ - أن الجانب التركي في اللجنة المذكورة رصد أيضًا انتهاكًا واحدًا للهدنة بمحافظة حلب، مشيرة إلى أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين نفذ خلال الـ24 ساعة الأخيرة عمليتين إنسانيتين.
ولفتت إلى أنه تم خلال هذه العمليتين إيصال 440 سلة غذائية بوزن 2,6 طن إلى أهالي قرية "المطلة بريف دمشق، و440 سلة غذائية بوزن 2,6 طن إلى أهالي قرية "القصير" بريف الحسكة، منوهة بأنه تم بشكل عام تنفيذ 2509 عمليات إنسانية بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية بلغ حوالي 4199 طنًا.
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