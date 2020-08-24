لبحث خطط التنمية.. الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار يزور الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

يزور المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، ضمن جولته بمحافظات الصعيد لبحث خطط التنمية والفرص الاستثمارية المتاحة والترويج لها والاطلاع على متطلبات الاستثمار من خلال التعاون والتنسيق مع المحافظين.

ويلتقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لبحث خطط تنمية وتطوير قطاع الاستثمار بالمحافظة

كما يبحث سبل دعم المستثمرين والمشروعات بما يتفق مع خطة الدولة في التنمية بالتنسيق مع هيئة الاستثمار، خاصة أن المحافظة ضمن المناطق المرشحة لتكون الأكثر استفادة بحوافز الاستثمار، وفقًا لقانون الاستثمار.