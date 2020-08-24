محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:
يزور المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، ضمن جولته بمحافظات الصعيد لبحث خطط التنمية والفرص الاستثمارية المتاحة والترويج لها والاطلاع على متطلبات الاستثمار من خلال التعاون والتنسيق مع المحافظين.
ويلتقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لبحث خطط تنمية وتطوير قطاع الاستثمار بالمحافظة
كما يبحث سبل دعم المستثمرين والمشروعات بما يتفق مع خطة الدولة في التنمية بالتنسيق مع هيئة الاستثمار، خاصة أن المحافظة ضمن المناطق المرشحة لتكون الأكثر استفادة بحوافز الاستثمار، وفقًا لقانون الاستثمار.
كانت هذه تفاصيل خبر لبحث خطط التنمية.. الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار يزور الأقصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.