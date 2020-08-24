اللقاح الروسي ضد كورونا سيكون قيد التداول في موسكو قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - أ ش أ
قالت نائب عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية أناستاسيا راكوفا، إن اللقاح ضد فيروس كورونا سيكون متوفرًا بدفعات صغيرة في موسكو في المستقبل القريب.
وأضافت راكوفا - خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين- "لقد أصبح اللقاح ضد فيروس كورونا مسجلًا رسميًا الآن، وسيكون قيد التداول في المستقبل القريب على دفعات صغيرة، وفقًا لتوزيع وزارة الصحة الروسية"، مشيرة إلى أن جزءًا منه سيصل إلى موسكو.
يُذكر أن وزارة الصحة الروسية كانت قد سجلت - في وقت سابق - اللقاح الأول في العالم ضد فيروس كورونا (سبوتينك - V) بعد أن اجتاز جميع الاختبارات اللازمة وشكّل مناعة مستقرة.
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