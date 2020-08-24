نتنياهو: معاهدة السلام مع الإمارات تاريخية وتدعم الاستقرار

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الاثنين، إن معاهدة السلام التي أبرمتها بلاده مع دولة الإمارات العربية المتحدة "تاريخية"، مشددا على أنها "تساهم باستقرار المنطقة".

وقال نتنياهو: "إنه أمر تاريخي، هذا الإنجاز الكبير الذي قمنا به مع دولة الإمارات، عبر العمل على معاهدة السلام، وبدء علاقات بين البلدين".

وتابع: "بمساعدة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب و(وزير الخارجية الأمريكي مايك) بومبيو، تمكنا من التوصل لهذا القرار، للمساهمة في استقرار المنطقة، وهذا سيفتح لنا عهدا جديدا.. وقد وتكلمنا أيضا عن انضمام دول أخرى، ربما في المستقبل القريب".

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وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "بالنسبة لي فإن الأمر منطقي، فهناك اثنين من أهم اقتصادين في العالم يعملان من خلال الابتكار، هما إسرائيل والإمارات، ومن خلال دعم الولايات المتحدة، سنتمكن من الوصول إلى اتفاق عالمي".

واعتبر نتانياهو أن هذه المعاهدة "ستؤدي إلى التغيير، كونها أول مرة منذ 25 عاما نشهد اتفاقا للسلام"، لافتا إلى أنها جاءت بعد 4 عقود من السلام مع مصر، وأكثر من عقدين ونصف من السلام مع الأردن، قائلا: "متأكد من أننا سنستمر بفعل ذلك للأجيال المقبلة".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه يتم العمل من أجل أن يصبح الشرق الأوسط "منطقة أكثر استقرارا، وأن نبني علاقات اقتصادية، ونؤمن فرصا للابتكار، والآن نفتح المجال لهذا من خلال التعاون بين إسرائيل والإمارات، وعلينا خلق كل الفرص لتحقيق ذلك".

وأضاف: "نملك أكثر من 20 عاما من العلاقات الأمنية مع الإمارات، حيث ساعدناهم في مجال التكنولوجيا والإمدادات العسكرية، وسنستمر بفعل ذلك لتوفير المعدات الكافية للدفاع عن الشعب من التهديد الإيراني، وملتزمون بتحقيق ذلك، وسنفعل هذا بطريقة تحترم التزاماتنا لإسرائيل أيضا".