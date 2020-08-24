جامعة سوهاج تشارك في فعاليات ندوة تعليم اللغة العربية بإندونيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

شاركت جامعة سوهاج في فعاليات الندوة الدولية التي نظمها قسم اللغة العربية لغير الناطقين بها في جامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية بإندونيسيا، بعنوان "خبرة تعليم اللغة العربية عن بعد للناطقين بغيرها"، وذلك بالشراكة مع اتحاد مدرسي اللغة العربية فرع محافظة رياو عبر منصة "زووم" على الانترنت.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن جامعة سوهاج تعد الجامعة المصرية والأفريقية الوحيدة التي شاركت في الندوة، ومثلها الدكتور فتوح خليل القائم بعمل عميد كلية الآداب ومدير مركز اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وأعرب "عزيز" عن فخره بمثل تلك المشاركات الدولية التي تساهم في إبراز وجه الجامعة المشرق، كمنبر علمي ودورها المحوري في خدمة المجتمع المحلي والإقليمي والدولي في كافة المجالات والعلوم.

وأوضح الدكتور فتوح خليل أن الندوة تناولت العديد من المحاور المتعلقة بنظام التعليم عن بُعد، وأهمية تدريب معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها إلكترونيًا وتأهيلهم للتفاعل والاندماج مع سوق العمل الجديد الذي يتطلب مهارات جديدة وقدرات مختلفة تهم التعليم الإلكتروني.