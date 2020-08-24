إيمانويل ماكرون يدعو السراج لزيارة فرنسا

تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا فائز السراج، أمس الأحد، دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لزيارة باريس حسب قناة العالم. وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة المجلس الليبي، إن “السراج تلقى اتصالا هاتفيا من السفيرة الفرنسية لدى طرابلس، بياتريس لوفرايير”.

وأضاف أن الجانبين تناولا خلال الاتصال مستجدات الوضع في ليبيا والعلاقات بين البلدين.

وضمن البيان، أعربت السفيرة الفرنسية عن تأييد بلادها لمبادرة وقف إطلاق النار الأخيرة بين الحكومة المعترف بها دوليا، وبرلمان طبرق الداعم للمشير خليفة حفتر.

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كما نقلت لوفرايير دعوة من ماكرون إلى السراج، لزيارة فرنسا خلال أقرب وقت ممكن، حسب البيان ذاته.

والجمعة، أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، تعليمات لجميع القوات العسكرية التابعة له بالوقف الفوري لجميع العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية.

كما أكد المجلس دعوته إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس المقبل وفق قاعدة دستورة مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين.