روسيا تخطط لإنتاج 6 ملايين جرعة من لقاح كورونا الجديد شهريا

صرح وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، اليوم الأحد، أن روسيا ستعمل على إنتاج حوالي 2 مليون جرعة من لقاح كورونا الروسي شهريا بحلول نهاية العام.
وقال في تصريح صحفي إن الحجم الشهري لانتاج جرعات اللقاح سيزداد تدريجيا ليصل إلى 6 ملايين جرعة.
وأشار الوزير إلى أنه "مع الأخذ في الاعتبار الطلبات، التي تلقيناه، والنظر في توريد اللقاحات إلى الشركاء الأجانب، فإنه من الضروري أولا توفير الطلب المحلي".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الحادي عشر من الشهر الجاري، عن تسجيل أول لقاح روسي ضد فيروس كورونا في العالم، يحمل أسم "سبوتنيك-V".
المصدر: نوفوستي
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