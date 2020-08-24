روسيا تخطط لإنتاج 6 ملايين جرعة من لقاح كورونا الجديد شهريا

صرح وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، اليوم الأحد، أن روسيا ستعمل على إنتاج حوالي 2 مليون جرعة من لقاح كورونا الروسي شهريا بحلول نهاية العام.

وقال في تصريح صحفي إن الحجم الشهري لانتاج جرعات اللقاح سيزداد تدريجيا ليصل إلى 6 ملايين جرعة.

وأشار الوزير إلى أنه "مع الأخذ في الاعتبار الطلبات، التي تلقيناه، والنظر في توريد اللقاحات إلى الشركاء الأجانب، فإنه من الضروري أولا توفير الطلب المحلي".

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وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الحادي عشر من الشهر الجاري، عن تسجيل أول لقاح روسي ضد فيروس كورونا في العالم، يحمل أسم "سبوتنيك-V".

المصدر: نوفوستي