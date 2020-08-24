منظمة الصحة العالمية: "موجة ثانية من فيروس كورونا ليست مؤكدة"

قال مساعد رئيس منظمة الصحة العالمية ،رانييري غويرا، إن الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا ليست أمرا مؤكدا، وإن السلطات الطبية بات لديها جميع الأدوات اللازمة لتجنب حدوث موجة ثانية.
وعلق غويرا، وهو مختص في مجال الصحة العامة، في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، على ارتفاع عدد الإصابات في إيطاليا، موضحا أن ذلك مرتبط بزيادة وتوسيع عدد الفحوص والاختبارات للكشف عن الفيروس..
وأشار الى أن احتمال أن ينعكس هذا الوضع على طاقة الاستيعاب في المستشفيات، "مرتبط بمدى حماية كبار السن بشكل فردي وفي المؤسسات الطبية، إذا تم نقلهم إلى المستشفى".
وأضاف مساعد رئيس منظمة الصحة العالمية أنه "مع بداية السنة الدراسية، لا مفر من زيادة الإصابات، لأنه من المستحيل منع المخالطة بين الطلاب"، مشيرا إلى أن "مسألة مدى قدرة الأطفال على نشر العدوى لا تزال غير واضحة".
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