الإمارات تسجل 275 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تسجيل 275 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 67 ألفًا و282 حالة.

وأوضحت الوزارة - وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية

اليوم /الاثنين/ - أنه تم تسجيل حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 376 حالة، مؤكدة شفاء 94 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء 58 ألفًا و582 حالة.وأعربت عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.