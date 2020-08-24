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المبعوث الأمريكي يدين حادث انفجار خط أنابيب الغاز بسوريا

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أعلن المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا، جيمس جيفري، اليوم الاثنين، أن بلاده لا تزال تدرس الانفجار الذي وقع بخط أنابيب للغاز بسوريا، لكن الواقعة تحمل على ما يبدو بصمات تنظيم "داعش".

وأعلن جيفري للصحفيين في جنيف في مستهل محادثات ترعاها

الأمم المتحدة للجنة الدستورية السورية، اليوم الاثنين: "ما زلنا ندرس الأمر. لكن من شبه المؤكد أنه هجوم لتنظيم داعش".

إلى ذلك أفادت وسائل إعلام سورية رسمية بوقوع انفجار قوي في

خط الغاز العربي بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في سوريا، وسط ترجيح وزير النفط والثروة المعدنية المهندس، علي غانم، بأن يكون "عملا إرهابيا".

من جهتها أكدت وزارة الكهرباء السورية أن ورشات الصيانة تعمل على إصلاح الضرر لضمان عودة الكهرباء بشكل كامل لكافة المناطق.

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