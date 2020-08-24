1877 إصابة جديدة بكورونا في إندونيسيا

أعلنت السلطات الصحية في إندونيسيا ، اليوم الإثنين، تسجيل1877 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد إلى 155412، حسبما أظهرت بيانات فريق مكافحة مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.

أظهرت البيانات تسجيل 79 وفاة إضافية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 6759.

وعبر أطباء أطفال في إندونيسيا عن مخاوفهم بشأن خطة الحكومة

للسماح بإعادة فتح المزيد من المدارس، في ضوء ارتفاع معدل الوفيات بين أطفال إندونيسيا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 أكثر من البلدان الأخرى.

وذكرت صحيفة (جاكرتا بوست) الإندونيسية، يوم الجمعة، على موقعها الإلكتروني أن نحو 30% من سكان إندونيسيا، البالغ عددهم 270 مليون نسمة، الذين تقل أعمارهم

عن 18 سنة، أصيب ما لا يقل عن 9216 طفلًا بالمرض في البلاد اعتبارًا من 6 أغسطس الجاري.

أظهرت بيانات رسمية للحكومة الإندونيسية أن وفيات الأطفال شكلت 3ر2% من إجمالي وفيات كوفيد - 19، والتي تجاوزت الـ6 آلاف حتى الثلاثاء الماضي.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن جمعية طب الأطفال الإندونيسية، والتي تأتي بعد البيانات الرسمية للحكومة، سجلت إندونيسيا 59 حالة وفاة مؤكدة و318 حالة وفاة مشتبه بها بين الأطفال اعتبارًا من 10 أغسطس الجاري.