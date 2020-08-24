السفير العراقي: موعد زيارة الكاظمي إلى السعودية سيحدد قريبًا

أعلن السفير العراقي في السعودية، قحطان الجنابي، اليوم الإثنين، أن زيارة رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، إلى السعودية ستحدد قريبًا.
أكد في تصريح لصحيفة "الصباح" العراقية الرسمية، أن "السفارة العراقية في الرياض في تواصل مع الخارجية السعودية لتحديد الموعد النهائي لهذهالزيارة، وهناك حرص من الطرفين على إنجاحها والمضي قدماً في تطوير العلاقات".
وأضاف، أن "هناك توجهًا بين حكومتي العراق والسعودية على أن تكون العلاقة بينهما ستراتيجية وقوية ومتينة، ولذلك كانت أولزيارة لمسؤول عراقي من الحكومة الحالية هو وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، نائب رئيس الوزراء، رئيس المجلس التنسيقي عن الجانب العراقي، إلى السعودية في شهر رمضان الماضي".
وكان من المقرر أن تتم زيارة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى الرياض في منتصف الشهر الماضي، لكنها أجلت بسبب دخول العاهل السعودي المستشفى.
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