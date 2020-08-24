برلماني: طرد دبلوماسي روسي من النمسا خطوة غير ودية وتسمم العلاقات بين البلدين

وصف رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي طرد دبلوماسي روسي من النمسا بالخطوة غير الودية للغاية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تسمم العلاقات الثنائية بين البلدين .
وقال سلوتسكي في تصريح صحفي اليوم الإثنين: "لقد قامت النمسا
وتابع: "لا أستبعد أن تكون سلسلة الفضائح الدبلوماسية وطرد الدبلوماسيين الروس من الدول الأوروبية جزءًا من حملة عامة لتشويه سمعة روسيا أو بغرض الاستفزاز"، مؤكدًا أن رد بلاده سيكون مناسبًا ووفق مبدأ المعاملة بالمثل.
يُذكر أن وسائل إعلام نمساوية أعلنت اليوم أن الحكومة النمساوية قررت طرد دبلوماسي روسي بسبب التجسس وطلبت منه مغادرة البلاد قبل الأول من سبتمبر المقبل.
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