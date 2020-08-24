النمسا تسجل 242 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الإثنين، تسجيل 242 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

ذكر بيان للوزارة أن إجمالي الإصابات بالفيروس في النمسا بلغ 25

ألفًا و495 حالة، وقد تعافى منها 21 ألفًا و657 حالة.. بينما توفى 733 حالة، مشيرًا إلى وجود 135 حالة تعالج بالمستشفيات منها 23 حالة في العناية المركزة.وأوضح البيان أن أعلى الإصابات الجديدة تم تسجيلها في العاصمة فيينا وبلغت 96 حالة، يليها ستيريا 36 حالة، والنمسا السفلى 32 حالة، والنمسا العليا 29 حالة.