بومبيو: ترامب أوضح بأن إيران لن تحصل على السلاح النووي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:18 مساءً - قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن “الرئيس دونالد ترامب أوضح بأن إيران لن تحصل على السلاح النووي”. واعتبر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن “حصول إيران على السلاح سيضر بالشرق الأوسط” واكد التزام يلاده “بالتفوق الأمني لصالح إسرائيل”.

بدوره، قال نتنياهو إن “النظام الإيراني يريد السلاح لتسليمه للمتطرفين”، داعيا الى إعادة فرض العقوبات عليه. وأوضح أن “الاتفاق مع الإمارات يعد بمرحلة جديدة في الشرق الأوسط”.

وكان بومبيو، وصل الاثنين، إلى إسرائيل في اليوم الأول من جولة في الشرق الأوسط، بحسب ما أفادت به السفارة الأميركية على “تويتر”.

وبحسب مقاطع فيديو نشرتها السفارة الأميركية، كان وزير الخارجية الأميركي يضع كمامة بألوان علم بلاده عند نزوله من الطائرة التي حطت في مطار بن غوريون في تل أبيب.

والتقى بومبيو، الذي كان يضع كمامة بألوان علم بلده، عقب وصوله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكتبه في القدس.

كان مقرراً أن يتشاور بومبيو ورئيس الوزراء الإسرائيلي خصوصاً حول الملف الإيراني والعلاقات بين إسرائيل وبقية دول الشرق الأوسط، كما أكد المتحدث باسمه في واشنطن.

كما يلتقي بومبيو أيضاً نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي ووزير الدفاع بيني غانتس.

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وزارة الخارجية الأميركية كانت كشفت، الأحد، عن جولة سياسية لبومبيو، في منطقة الشرق الأوسط، تشمل إسرائيل والسودان والإمارات والبحرين.

وأكدت الخارجية الأميركية في بيان، أن جولة بومبيو ستبحث سلوك إيران “الخبيث” في المنطقة.

وكان مصدر مطلع لوكالة “رويترز”، قد كشف، السبت، أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو سيزور إسرائيل، الاثنين، ثم يتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، لبحث اتفاق التطبيع بين البلدين.

وتابع المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن جدول أعمال زيارة بومبيو يتضمن أيضا بحث التحديات الأمنية التي تمثلها إيران والصين في المنطقة.

وأفاد مراسل “العربية”، أن زيارة بومبيو إلى إسرائيل ستستغرق 24 ساعة.

يُذكر أن الإمارات أعلنت، في 13 آب الجاري، عن اتفاق سلام بينها وبين إسرائيل. وأفادت في بيان مشترك نشرته “وام” في حينه بأنه تم الاتفاق بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال إن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل والذي يوقف ضم أراضٍ فلسطينية سيتم توقيعه في البيت الأبيض في غضون ثلاثة أسابيع.