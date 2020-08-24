كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر انفجار ضخم يهز جنوب اليونان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع انفجار ضخم، صباح اليوم الاثنين، في أحد مرافئ مدينة كاندية الواقعة في جنوب اليونان، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقد وقع الانفجار في غرفة المحرك الرئيسية للسفينة، وأصاب 4 من طاقمها، أحدهم في حالة حرجة، حيث انفجر جزء من سفينة راسية بالمرفأ، وفقًا لوكالة سبوتنيك.

أفاد معهد الجيوديناميك اليوناني، اليوم الاثنين، بأن هزة أرضية بقوة 5.1 درجات وفق مقياس ريختر، ضربت المنطقة الواقعة قبالة ساحل جنوب اليونان.

وفي سياق آخر، وقعت الهزة الأرضية، قبالة جزيرة هيدرا اليونانية في خليج سارونيك بالقرب من أثينا، وفقا لمعهد أثينا لرصد الزلازل.

Advertisements

وذكرت فرانس برس، أن الزلزال، الذي وقع في الساعة 4:27 دقيقة صباح الاثنين بحسب توقيت غرينيتش، لم يسفر عن وقوع أي ضحايا أو أضرار بحسب السلطات.

ولفتت فرانس برس، إلى أن الزلزال وقع على عمق 90 كيلومترا وشعر به السكان في العاصمة اليونانية.

وتقع اليونان، في منطقة تتسم بالنشاط الزلزالي، غير أن كثيرا منها يحدث في عرض البحر، ولا تتسبب الغالبية العظمى منها في إصابات أو أضرار جسيمة.

وكان آخر زلزال في اليونان ضرب جزيرة خوس في بحر إيجه في يوليو 2017، وبلغت قوته 6.7 درجات وأودى بشخصين، أما أقوى زلزال خلال الأعوام الأخيرة فتم تسجيله في منطقة أثينا عام 1999، وأودى بحياة 143 شخصا.