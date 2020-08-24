كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الفلبين تسجل 4686 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت الفلبين، اليوم الاثنين، تسجيل، 4686 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد و 13 حالة وفاة أخرى، وفقًا لما ذكرته وزارة الصحة الفلبينية.

وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الحالات المؤكدة ارتفع إلى 194252 حالة، تم تسجيل أكثر من 60٪ منها الشهر الماضي، فيما بلغت الوفيات 3010، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقد أعلنت الفلبين يوم الأحد، تسجيل 2378 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أقل ارتفاع يومي فيما يقرب من أربعة أسابيع، لكن الحصيلة على مستوى البلاد ارتفعت إلى 189601 إصابة ولا تزال الأعلى في جنوب شرق آسيا.

وسجلت وزارة الصحة أيضا 32 وفاة جديدة، مما رفع عدد الوفيات إلى 2998.