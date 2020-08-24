كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تجري 71216 فحصًا جديدًا لفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت وزارة الصحة الإماراتية، 71216 فحصاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأعلنت الصحة الإماراتية، عن شفاء 80 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 58488 حالة.

وزودت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية، نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم.

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وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 390 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 67007 حالات.

وأعلنت عن وفاة 3 مصابين من تداعيات «كورونا» المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 375 حالة.