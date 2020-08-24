كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تفجير انتحاري في أحد مخيمات لبنان (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر إرهابي نفسه في أحد المخيمات الواقعة بين بلدتي عين الدهب والبيرة في عكار شمالي لبنان.، بعد محاصرة القوى الأمنية له، حسبما ذكرت شبكة "إل.بي.سي" اللبنانية، اليوم الاثنين.

وداهمت القوات اللبنانية، غرفة معزولة لأحد النازحين السوريين في محلة العامرية - والبيرة، وذلك على خلفية جريمة كفتون الكورة.

وكشفت الشبكة اللبنانية، أن المطلوب واجه القوة، ما اضطرها إلى التعامل معه بالنار، حيث سمع إثر ذلك دوي انفجار.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي إلى 160 شهيدا، في حين لم تحصل السلطات عن حصيلة نهائية حتى الآن.

وذكر مصدر بوزارة الصحة اللبنانية، أنه لا يزال هناك 20 مفقوداً حتى الآن، في حين لا يزال البحث جار تحت الأنقاض عقب الكارثة التي خلفت أكثر من ستة آلاف مصاب.

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وأعلن الجيش من جانبه في بيان له، عن العثور على خمسة جثث بمساعدة فرق إنقاذ من فرنسا وروسيا.

وكان قائد الكتيبة الهندسية بالجيش اللبناني روجيه خوري، أعلن الأحد انتهاء المرحلة الأولى من أعمال البحث والإنقاذ، بعد ثلاثة أيام من الأعمال التي شاركت فيها فرق لبنانية ودولية.

وأضاف خوري، أنه لم يتم العثور على ناجين وأنه اعتباراً من هذا التوقيت، تراجع الأمل في العثور على ناجين، ولكن الأعمال ستتواصل للعثور على جثث أسفل الأنقاض.

ووقع الانفجار في مستودع يحوي نحو ثلاثة آلاف طن من نترات الأمونيوم منذ 2014 دون ظروف التخزين المناسبة، وفقا للسلطات، ولكن لا يزال سبب الانفجار غير معروف.

هذا وكان قد هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجار هائلا، وأوضح التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان.