مدعي عام: منفذ مذبحة مسجدي نيوزيلاندا درس خطته بعناية وكان يأمل الإيقاع بعدد أكبر من الضحايا

كشفت معطيات حديثة أن منفذ منذبحة المسجدين في نيوزيلاندا، العام الماضي، درس خطته بعناية، وكان يأمل الإيقاع بعدد أكبر من الضحايا.

وذكر مدع في جلسات النطق بالحكم في قضية مذبحة المسجدين، في نيوزيلندا، والتي انطلقت، اليوم الاثنين، أن المتهم أعد بدقة الاعتداء، الذي كان يأمل من ورائه في الإيقاع بأكبر عدد من الضحايا، وإثارة الخوف بين السكان المسلمين.

وفي كشف لوقائع جديدة في اعتدء كرايستشيرش، ذكر المدعي بارنابي هوز أن المتهم أبلغ الشرطة بعد إلقاء القبض عليه أنه أراد إثارة الخوف بين السكان المسلمين، وعبر عن أسفه لعدم قتل المزيد، وكشف عن اعتزامه حرق المسجدين بعد إطلاق الرصاص.

وأوضح هوز أنه “كان ينوي بث الخوف في صدور من وصفهم بالغزاة، ومنهم السكان المسلمون، أو المهاجرون غير الأوربين بشكل عام”.

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وأقر الأسترالي برنتون تارانت بالذنب في51 تهمة بالقتل و40 تهمة بالشروع في القتل، وتهمة ارتكاب عمل إرهابي فيما يخص المذبحة، التي شهدتها مدينة كرايستشيرش، وبثها المهاجم مباشرة على فايسبوك.

وتستوجب الإدانة بالقتل حكما إلزاميا بالسجن مدى الحياة، ويمكن للقاضي أن يفرض حكما بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط، وهو حكم لم يصدر من قبل في نيوزيلندا.