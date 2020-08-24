الفقيه بن صالح.. أم لثلاثة أطفال تضع حدا لحياتها بطريقة مؤلمة

أقدمت أم لثلاثة أطفال، منتصف ليلة الأحد/الاثنين، على وضع حد لحياتها بالانتحار شنقا، بعدما علقت نفسها بحبل في منزلها في مدينة الفقيه بن صالح.
وحسب مصادر محلية، فإن الهالكة، البالغة من العمر 43 سنة، والتي خلفت وراءها ثلاثة أطفال، أقدمت في غفلة من الجميع على وضع حد لحيتها بواسطة حبل في سطح منزلها في حي الزهور في مدينة الفقيه بن صالح.
وأضافت المصادر ذاتها أن الهالكة كانت تعاني أزمة نفسية.
وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا ميدانيا حول ظروف، وملابسات الحادث المأساوي، وتم نقل جثة الهالكة نحو مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي في الفقيه بنصالح، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، قصد التحقق من الأسباب الحقيقية للوفاة.
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