اعتراض فانطوم وحجز مخدرات واعتقال إسبانيين في سواحل مدينة طنجة- صور

أحبطت دورية للدرك البحري، أمس الأحد، عملية لتهريب المخدرات، بعد اعتراض زورق مطاطي في عرض سواحل مدينة طنجة.

وحسب مصدر خاص، فإنه بعد ورود معلومة بوجود قارب مطاطي “فانطوم” في عرض بحر سواحل طنجة بطريقة مشبوهة، وبتنسيق بين البحرية الملكية، والدرك البحري، تم اعتراض الزورق، وحجز 660 كيلو من مخدر الشيرا، واعتقال إسبانيين.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم حجز معدات، منها هاتف الاتصال عبر الأقمار الصناعية، ولوحة إلكترونية.

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يذكر أن الإسبانيين المعتقلين وضعا رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.