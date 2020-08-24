رهط: وفاة مسنة إثر إصابتها بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفيت في مدينة رهط بمنطقة النقب، الحاجة آمنة القريناوي إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت عائلة الفقيدة عن عدم فتح بيت للعزاء بسبب انتشار فيروس كورونا، حرصا على السلامة والتزاما بتعليمات وزارة الصحة.

وبيّنت معطيات وزارة الصحة الأخيرة حول فيروس كورونا في المجتمع العربي، ارتفاع عدد الحالات النشطة في مدينة رهط إلى 320 حالة.

هذا، وتتصدر رهط القائمة من حيث مجمل عدد الإصابات الكلي بـ880 إصابة، تليها كل من قلنسوة بـ854، الطيبة بـ834، أم الفحم بـ614، الناصرة بـ576، كفر قاسم بـ533، يركا بـ389 وعرعرة النقب بـ341 إصابة.