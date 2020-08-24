الصحة الفلسطينيّة: 4 وفيات و553 إصابة جديدة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و132 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في تصريح صحافي، عن تسجيل 4 وفيات قد تم تسجيلها، حيث أُعلن عن إحداها في مدينة نابلس، في حين سجلت حالة وفاة في مدينة القدس، إضافة لوفاة مواطنتين من بني نعيم (76 عاما)، والعيزرية (97 عاما) متأثرتين بإصابتهما بالفيروس.
وأشارت الكيلة إلى أن "الإصابات الجديدة توزعت، كما يلي: محافظة الخليل (201)، محافظة نابلس (20)، محافظة بيت لحم (19) محافظة قلقيلية (33)، محافظة رام الله والبيرة (62)، محافظة أريحا والأغوار (21)، محافظة سلفيت (13)، ومحافظة القدس (184) بينها 42 في الضواحي".
وتابعت وزيرة الصحة أن "حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة جنين (4)، محافظة نابلس (9)، محافظة قلقيلية (6)، محافظة طولكرم (8)، مدينة القدس (105)".
وأوضحت، أن "نسبة التعافي بلغت 63.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 36%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".
ولفتت إلى وجود 28 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.
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