أدلة معاداة الأترك للسامية ونشرهم لخطاب الكراهية

الإثنين 24 أغسطس 2020

تشير معاداة السامية في تركيا إلى الأعمال العدائية ضد اليهود في الجمهورية التركية، وكذلك تعزيز وجهات النظر والمعتقدات المعادية للسامية في ذلك البلد.



يعيش اليهود في أراضي الإمبراطورية العثمانية وتركيا الحديثة منذ أكثر من 2400 عام. تألف السكان في البداية من اليهود الرومانيوت ذوي الانتماء اليوناني، واندمجوا لاحقًا في مجتمع يهود السفارديم الذين هاجروا إلى الإمبراطورية العثمانية في القرن الخامس عشر من أيبيريا بعد الاضطهاد من قبل محاكم التفتيش الإسبانية.

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تضمّ الجمهورية التركية واحدةً من أكبر المجتمعات اليهودية في العالم الإسلامي، على الرغم من أن اليهود شكلوا في عام 2009 أكثر بقليلٍ من 0.03% من السكان الأتراك. بلغ عدد السكان من اليهود الأتراك 23000 فردًا في ذلك العام. يقيم معظم اليهود في إسطنبول. يوجد 23 معبدًا يهوديًا نشطًا في تركيا، بما في ذلك 16 معبدًا في إسطنبول وحدها. وصل عدد السكان اليهود في الإمبراطورية العثمانية إلى ذروتها في نهاية القرن التاسع عشر، عندما كان عدد اليهود حوالي 500000 فردًا، عاش نصفهم تقريبًا على أراضي الجمهورية التركية الحديثة.

المشاعر المعادية للسامية شائعةٌ جدًا بين الأتراك المعاصرين، على الرغم من كون اليهود جزءًا صغيرًا فقط من السكان اليوم. تحول تقليد النقد العام للسياسة الإسرائيلية في تركيا إلى تعبيرات عن المشاعر المعادية للسامية.

سُجّل انخفاض في عدد السكان اليهود منذ عام 2009. انخفض عدد السكان اليهود إلى 17000 شخص بحلول سبتمبر 2010، بسبب إلى الهجرة إلى إسرائيل في الغالب، والتي فُسّرت بمخاوف أمنية ناشئة عن تصاعد المشاعر المعادية للسامية في أعقاب حوادث مثل حرب لبنان 2006، وحرب غزة 2008-2009، وغارة أسطول غزة (أسطول الحرية) في مايو 2010 التي قُتل فيها تسعة مواطنين أتراك بعد هجوم كوماندوس البحرية الإسرائيلية على متن سفن الأسطول لدعم الحصار البحري على غزة.