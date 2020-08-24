شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات .. 275 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت دولة الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية ، 275 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، وحالة وفاة واحدة. وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 67.282 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 376 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 58.582 حالة .

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