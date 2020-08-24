"دنب" الصومالية تقتل 3 من "الشباب" الإرهابية وتنزع ألغاما

أعلن الجيش الصومالي، اليوم الإثنين، مقتل 3 مسلحين تابعين لحركة الشباب الإرهابية، ونزع ألغام في إقليم شبيلي السفلي جنوبي البلاد.

ووفق إذاعة "صوت الجيش" الحكومية فإن قوات خاصة من فرقة "دنب" نفذت عملية أمنية على الطريق الرابط بين مقديشو ومدينة جوهر بالإقليم، أسفرت عن مقتل ثلاثة مسلحين من الشباب.

وذكرت الإذاعة أن الإرهابيين الثلاثة كانوا يزرعون ألغامًا بجوار الطريق، في محاولة لإلحاق خسائر بشرية.



ونقلت عن قائد الكتيبة 16 من قوة "دنب" الخاصة في الجيش الصومالي، إسماعيل عبد المالك، قوله إن العملية الأمنية كانت تستهدف تمشيط الطريق الرابط بين مقديشو وجوهر.

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وأكد إسماعيل أن الجيش يسعى لتصفية المليشيات التابعة للحركة والتي تتمركز في هذا الطريق وترتكب جرائم بحق الشعب.

وأشار إلى أن القوات الخاصة قامت بنزع ألغام زرعتها مليشيات الشباب الإرهابية على الطريق بين مدينتي جوهر وبلعد.

وتعهد الجيش الصومالي في بيان سابق حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، بمواصلة العمليات العسكرية والأمنية ضد حركة الشباب الإرهابية.



وشدد على ضرورة مساندة الشعب للجيش في الحرب التي يخوضها ضد الإرهاب بهدف إرساء السلام في ربوع الصومال.

وتعد القوات الخاصة المعروفة بـ"دنب" أقوى خلية عسكرية في الجيش الصومالي، وتشكلت عام 2014 خصيصا لدحر الإرهاب، وتحظى بدعم سخي من الولايات المتحدة.