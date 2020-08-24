بريطانيا تعتزم البناء على خطوة إماراتية جعلت السلام ممكنا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم بريطانيا البناء على خطوة الإمارات بإبرام معاهدة سلام مع إسرائيل لتحريك حوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين في بادرة على أن وجود أجواء مواتية لاستئناف مسار تعطل قبل نحو سنوات وكاد يلفظ أنفاسه تحت وطأة خطة لضم أراض في الضفة الغربية.

ويجتمع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس هذا الأسبوع للضغط من أجل استئناف الحوار بين الحكومتين من أجل حل الدولتين.

وبات حل الدولتين في خطر محدق في أعقاب إعلان إسرائيل عزمها ضم 30% من الأراضي الفلسطينية لكن معاهدة الإمارات ضمنت إلغاء القرار الذي تسبب في قطع العلاقات بين رام الله وواشنطن.

وقال راب في بيان اليوم الاثنين "لا تزال المملكة المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل واستقرارها، وكان الإعلان مؤخرا عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات لحظة مهمة للمنطقة"، في إشارة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية بين إسرائيل والإمارات على إقامة علاقات كاملة.

وأضاف راب "تعليق إسرائيل لضم أراض هو خطوة أساسية نحو تعزيز السلام في الشرق الأوسط. من المهم البناء على هذه الديناميكية الجديدة، وفي النهاية لا يمكن التفاوض على حل الدولتين اللازم لضمان تحقيق سلام دائم إلا بين حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية".