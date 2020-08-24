تفاصيل تحركات روسيا بشأن خط السيسي «الأحمر» في ليبيا

قال السفير الروسي لدى القاهرة إن بلاده تبذل جهودا كبيرة مع الاتراك لتجنب "الخط الأحمر" الذي وضعه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ليبيا.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن جيورجي بوريسينكو، قوله إن موسكو تؤيد إعلان القاهرة الأخير الذي يمهد لحل سلمي للنزاع فى ليبيا.

وأضاف: "نبذل جهودا كبيرة لتجنب الخط الأحمر (سرت الجفرة) الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي".

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وأشار إلى أن الجانب الروسي يجري مشاورات مستمرة مع تركيا للتوصل إلى وقف إطلاق دائم في ليبيا وتجميد تحرك قوات الوفاق الوطني.

يشكل تهديدا لكل من مصر وروسيا

وعبر السفير الروسي عن تفهم بلاده لمخاوف شركائها المصريين على أمنهم القومي خاصة مع وجود الكثير من الإرهابيين في شرق ليبيا؛ الأمر الذى يشكل تهديدا لكل من مصر وروسيا والولايات المتحدة والعالم بأسره.

واعتبر أن الوضع الحالي جاء نتيجة لتدمير مؤسسات الدولة في عام 2011، ودخلت ليبيا التى كانت مزدهرة في حرب أهلية واسعة النطاق.