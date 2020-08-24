بايدن يتهم ترمب بـ"التخلي عن دوره" بأزمة كورونا

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واشنطن: اتهم المرشح الديموقراطي للبيت الأبيض جو بايدن الإثنين خصمه الجمهوري الرئيس دونالد ترمب بـ"التخلي عن دوره" في وسط أزمة وباء كوفيد-19، وذلك عشية المؤتمر الوطني الجمهوري.

وقال بايدن خلال مقابلة مشتركة مع مرشحته لنيابة الرئاسة كامالا هاريس أجرتها شبكة إيه بي سي "لا ألومه على الأزمة الحالية، ألومه على التخلي عن دوره وعدم التعامل مع الحلول".

والواقع أن ترمب الذي يواجه نسب تأييد متدنية في استطلاعات الرأي، تعرض لانتقادات شديدة لإدارته للأزمة، إذ بذل كل ما في وسعه لرفع تدابير الحجر بأسرع ما يمكن، وامتنع لفترة طويلة عن تأييد وضع الكمامات ولم يتردد في الاستشهاد بخبراء وعلاجات موضع جدل.

كما انتقد بايدن الأميركيين الذين يتذرعون بـ"حريتهم" لرفض وضع كمامات، غير آخذين بالأدلة العلمية على فاعلية هذه الاستراتيجية الجماعية في منع انتقال العدوى.

ورد على هجمات خصمه المشكك في قدراته الذهنية في حين أن صحة الرئيس البالغ 74 عاما هي نفسها تثير مخاوف. وقال بايدن (77 عاما) "انظر إليّ سيّدي الرئيس، انظر إلينا كلانا وقل لنا كيف هي حالنا".

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من جهتها، شددت كامالا هاريس، المدعية العامة السابقة المتحدرة من أب جامايكي وأم هندية، على التزام جو بايدن من أجل المساواة بين السود والبيض في الولايات المتحدة.

وقالت "جو يعرف حقا معنى +حياة السود مهمة+"، في إشارة إلى الحركة المعارضة للعنصرية وعنف الشرطة.

ولفتت إلى أن ترمب "لم يتلفظ يوما بهذه الكلمات ولن يتلفظ بها أبدا".

وسعيا منه لإظهار أنه ينشط لمعالجة أزمة كوفيد-19، باشر ترمب هجوما مضادا الأحد إذ أعلن خلال مؤتمر صحافي السماح باستخدام علاج ضد فيروس كورونا المستجد بواسطة مصل الدم، لم تثبت فاعليته حتى الآن بصورة أكيدة.