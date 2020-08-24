شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مناقشة البرلمان تخصيص منحة 150 ألف يورو لتمويل مشروع خلق فرص عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظر الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، والمتوقع أن تكون الأخيرة في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 447 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 150 ألف يورو لتمويل مشروع "خلق فرص عمل للشباب من خلال التدريب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات لصالح وزارة الشباب والرياضة"، الموقعة في القاهرة بتاريخ 22/6/2020 و 23/6/2020.

وفي هذا الإطار، نستعرض تفاصيل المنحة المزمع توجيهها لصالح مشروع خلق فرص عمل للشباب المصري :

1- تهدف الاتفاقية إلي إتاحة الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي منحة بمبلغ 150 ألف يورو لجمهورية مصر العربية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من خلال التدريب من أجل التوظيف، وإنشاء الشركات التي تهدف إلي زيادة فرص العمل اللائق للشباب والشابات من خلال التدريب من أجل التوظيف وتعزيز إنشاء الشركات، ويتضمن نشر وتسجيل التدريب ودورات تدريبية، تقييم المشاريع وتقديم المشورة الفنية والقانونية، تنظيم مؤتمرات عرض المشاريع وإنشاء الشبكات والاتصال بالكيانات والشركات الاقتصادية.

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2- تبلع الفترة المحددة لتنفيذ المشروع 24 شهراً تبدأ من تاريخ تلقي المنحة، ويجوز مد هذه الفترة بالاتفاق بين الحكومة المصرية والوكالة الاسبانية عن طريق إبرام خطابات متبادلة.

3- ترى اللجنة البرلمانية أن هذه المنحة بمثابة نواة لخلق فرص عمل للشباب من خلال التدريب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات.