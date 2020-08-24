مجددا.. احتجاجات ضد العنصرية وعنف ونيران في أمريكا بعد إطلاق الشرطة النار على رجل أسود – فيديو

اندلعت احتجاجات في ولاية ويسكونسن الأمريكية، عقب إطلاق الشرطة النار على رجل أسود، ذكرت تقارير أنه لم يكن مسلحا، الأمر الذي دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في مدينة كينوشا.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرجل نقل إلى المستشفى، مساء أمس الأحد، في حالة خطيرة، بعدما أطلقت الشرطة النار عليه عدة مرات، ما أسفر عن تجمع حشود في موقع الحادث.
ووقع حادث إطلاق النار على مواطن أمريكي أسود البشرة، في الساعة الخامسة مساء، بالتوقيت المحلي في كينوشا ،خلال تعامل الشرطة مع “حادث محلي”. ولم تقدم الشرطة تفاصيل بشأن سبب إطلاق النار، لكنها قالت إن وزارة العدل في الولاية ستحقق في الواقعة.
وأظهرت صور، وفيديوهات، نشرتها وسائل إعلام محلية، أن المدينة عرفت ليلة استثنائية حيث عمل بعض المحتجين على إحراق السيارات، وبعض المحلات التحارية وأحد مقرات تابعة لمؤسسة مؤسسة خيرية.
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