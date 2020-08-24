طنجة.. عملية أمنية تسفر عن حيازة كمية مهمة من الكوكايين ومبلغ مالي

أسفرت عملية تفتيش، قامت بها المصلحة الولائية للشرطة القضائية في ولاية أمن طنجة، ليلة أمس الأحد، عن توقيف شخص من ذوي السوابق العدلية في حي المنظر الجميل في طنجة في حالة تلبس، بحيازة 40 غراما من مخدر الكوكايين، ومبلغ كبير من النقود.
وتشير المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″ إلى أن المشتبه فيه، البالغ من العمر 38 سنة، عثرت العناصر الأمنية داخل سيارته، على كمية من الكوكايين، ومبلغ مالي 110.000.00 درهم، و5 هواتف محمولة.
الموقوف تم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، قصد البحث معه حول احتمال وجود شركاء له في ترويج المخدرات القوية، لتحديد هوياتهم، وتوقيفهم في أقرب الآجال.
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