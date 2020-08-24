استعمال السلاح لتوقيف أشخاص في فاس عرضوا سلامة المواطنين وعناصر الأمن للخطر

اضطر حارس أمن من عناصر دورية للشرطة تابعة لولاية أمن فاس، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، لاستعمال سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف مجموعة من الأشخاص كانوا بصدد تبادل العنف باستعمال السلاح الأبيض وعرضوا سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية للهيئة الحضرية كانت قد تدخلت لتوقيف ثمانية أشخاص من أفراد عائلتين دخلوا في خلاف بمنطقة واد فاس، لأسباب تعكف الأبحاث والتحريات حاليا على تحديد طبيعتها وخلفياتها، قبل أن يتطور الأمر إلى تبادلهم للضرب والجرح باستعمال الأسلحة البيضاء، ثم عمدوا لمواجهة عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة، مما اضطر موظف الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين تحذيريتين.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من ضبط ستة من بين المشتبه فيهم، فضلا عن حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء عبارة عن مديات من الحجم الكبير.

وقد تم -حسب البلاغ- نقل بعض الموقوفين للمستشفى من أجل تلقي العلاج جراء تعرضهم لجروح أثناء هذا النزاع، قبل أن يتم إخضاع الجميع لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.