بسبب فيروس “كورونا”.. إقليم وزان يغلق أحد أشهر منتزهاته الجبلية

دفع انتشار فيروس كورونا المستجد في وزان السلطات الإقليمية، أمس الأحد، إلى إغلاق أحد أشهر المنتزهات على مستوى الإقليم.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن الأمر يتعلق بالمنتزه الطبيعي، الموجود على مستوى جماعة بني مزكلدة، إذ تم وضع حواجز حديدية، ومتاريس إسمنتية في مداخله، ومخارجه.
كما منعت السلطات في مدينة وزان الزوار، وكذا سكان المنطقة من الدخول إلى المنتزه، المعروف لدى عشاق السياحة الجبلية.
وتشير مصادر “اليوم 24″، إلى أن القرار المذكور، يأتي على خلفية التطور الأخير، الذي شهدته الحالة الوبائية في الإقليم، حيث تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا، خلال الأسبوع الأخير، 30 حالة.
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