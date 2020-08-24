مصدر دبلوماسي: "صحة كيم جونغ أون متدهورة ودخل في غيبوبة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت مصادر دبلوماسية في كوريا الجنوبيّة، إن رئيس كوريا الشماليّة، كيم جونغ أون، دخل في غيبوبة، وأن جزءًا من صلاحيته، تم نقلها لشقيقته كيم يو جونغ.

ونقلت وسائل إعلام في كوريا الجنوبيّة، عن المساعد السابق لرئيس كوريا الجنوبية السابق كيم داي جونغ، قوله إن "زعيم كوريا الشمالية صحته متدهورة". وأعرب في تصريحات إعلامية، عن توقعه بأن يكون كيم جونغ أون في غيبوبة "إلا أن حياته لم تنته بعد".

وأوضح أن شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم يو جونغ (33 عامًا) تقوم حاليًا بإدارة بعض المواقع الرئيسية، التي يتولاها شقيقها في العادة.

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وأضاف أنه لم يتم تشكيل هيكل لمن سيخلف كيم جونغ أون، لذلك يتم إعداد شقيقته للحكم حيث لا يمكن الحفاظ على أي فراغ للسلطة لفترة طويلة.

وفي أيار/ مايو الماضي، أعلنت وسائل إعلام كورية، عن أول ظهور للزعيم كيم جونغ أون، وذلك بعد ورود إشاعات تفيد بوفاته.

وجاءت الادعاءات حول وفاة كيم مع تزايد التقارير غير المؤكدة عن اعتلال صحته بعد غيابه عن الظهور أمام العلن لنحو ثلاثة أسابيع.