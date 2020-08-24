اتهام: نفذ أعمالا مشينة وحاول اختطاف فتاة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة الناصرة، اليوم الاثنين، لائحة اتهام ضد شاب (29 عاما) من قرية عيلوط، نسبت إليه اقتراف أعمال مشينة ومحاولة اختطاف فتاة (14 عاما) من مدينة "نوف هجليل".
وأرفقت النيابة بلائحة الاتهام طلبا لتمديد اعتقال المتهم لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده.
ويستدل من لائحة الاتهام أن الشرطة اعتقلت المتهم بعد أن طارد الفتاة ونفّذ ضدها أعمالا مشينة وحاول اختطافها بواسطة إدخالها بالقوة إلى سيارته، فهربت إلى متجر قريب واستدعيت الشرطة إلى المكان.
وأشارت إلى أن المتهم معروف بماضيه في مجال المخالفات الجنسية.
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