الناصرة: وقفة احتجاجية ضد جرائم قتل النساء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شاركت ناشطات نسويات وجمعيات نسائية وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني في الوقفة الاحتجاجية التي نُظّمت ضد جرائم قتل النساء أمام مباني الحكومة في مدينة الناصرة، صباح اليوم الاثنين.

ورفعت في الوقفة لافتات كتبت عليها شعارات بينها "دم النساء مش رخيص" و"صمتنا يقتلنا".

ودعا المحتجون والمحتجات إلى نبذ كل أعمال العنف والجريمة في المجتمع، وطالبوا الشرطة باعتقال القتلة والمجرمين.

وقُتل منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية الآن، 55 ضحية بينها 9 نساء في جرائم قتل مختلفة بالمجتمع العربي، كانت آخرها نورة كعبية (53 عاما)، إثر تعرضها للطعن في طوبا الزنغرية، يوم الخميس الماضي، وأحمد ريان في الستينيات من عمره، في جريمة إطلاق نار بقرية كابول، أمس الأحد.