مهندس بترول تركي: أردوغان يصدر بيانات غير علمية بشأن حقل الغاز المستكشف

الإثنين 24 أغسطس 2020

أعلن الرئيس السابق لشركة النفط الوطنية التركية بتروليوم (TPAO) ومهندس البترول بامير نجدت بامير لصحيفة سوزجو التركية مساء أمس الأحد، أن إعلان أنقرة عن اكتشاف غاز في البحر الأسود لنحو 320 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي ليس له أي قيمة علميا.



في حين أن الاحتياطيات هي بالتأكيد أخبار جيدة للبلاد، قال بامير إنه ليس من مصلحة تركيا إصدار بيانات غير علمية بناءً على بيانات غير كافية حول الاكتشاف في المرحلة الأولية من الحفر في بئر واحد.

يعد الاكتشاف الذي أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة هو الأكبر من نوعه في البحر الأسود، وقد وصفته أنقرة بأنه حاسم في تقليل اعتماد البلاد على واردات الطاقة، والتي بلغت 41 مليار دولار العام الماضي.

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وقال وزير المالية التركي بيرات البيرق، إن الاكتشاف "يزيل عجز الحساب الجاري من جدول أعمال" البلاد.

ويقال أيضًا أن الاحتياطي يكفي لتغطية سبع سنوات من احتياجات الطاقة في البلاد.

وقال خبير الغاز، إن البيانات الحالية بشأن الاكتشاف تخمينية، قائلًا إن تركيا لم "تجري بعد اختبار تدفق طويل الأجل في الآبار أو إجراء اختبار الضغط والحجم والحرارة، والذي سيحدد المعايير في حساب الاحتياطيات، وتحديد آليات دفع الخزان.