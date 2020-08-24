كاتب أمريكي: اكتشاف الغاز لن ينقذ الاقتصاد التركي

الإثنين 24 أغسطس 2020

في مقال بمجلة ناشيونال إنترست الأمريكية، رأى الكاتب مايكل روبن أن اكتشاف الغاز في البحر الأسود الذي أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لن يؤدي إلى إنقاذ اقتصاد دولته التي تعاني بشدة على المستوى المالي.



وأضاف: "إذا تحقق ما وصفه أردوغان باللحظة الفارقة لن يزيد الاحتياطي التركي للغاز الطبيعي عن أقل من نصف ما تملكه ولاية أوهايو الأمريكية".

وأردف: "في خطاب وجهه لشعبه يوم الجمعة، أعلن أردوغان أن بلاده اكتشفت أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في تاريخ تركيا مشيرا إلى عثور سفينة الحفر فاتح على 320 مليار متر مكعب".

كما تحدث وزير المالية التركي وصهر أردوغان بيرات البيرق قائلا: "الاكتشاف يمثل عهدا جديدا سيختفي فيه عجز الحساب الجاري بفضل ذلك".

وعلّقَ روبن: "إذا كان أردوغان والبيرق يتحدثان بدقة، فإن اكتشاف الغاز رغم أهميته لن يكفي ليغير قواعد اللعبة كما يزعمان".

ومضى يقول: "روسيا على سبيل المثال تملك 47.8 مليار متر مكعب احتياطي غاز طبيعي، كما تملك قطر 24.5 مليار متر مكعب، وتركمنستان 7.5 مليار متر مكعب".

وواصل: "تمل أوهايو، ثامن أغنى الولايات الأمريكية في الغاز الطبيعي، 690 مليار متر مكعب".

ومضى يقول: "ما اعتبره أردوغان علامة فارقة يماثل إذن أقل من نصف ما تملكه ولاية أوهايو فيما يتعلق باحتياطي الغاز الطبيعي".

Advertisements

واستدرك الكاتب: "لا أقول ذلك للانتقاص من الاكتشاف. فمن الممكن أن تستطيع تركيا اكتشاف المزيد في البحر الأسود أو مواصلة أردوغان انتهاكات المناطق الاقتصادية الخالصة لقبرص واليونان للبحث عن المزيد".

وزاد قائلا: "أردوغان والبيرق مخطئان إذا كانا يعتقدان أن اكتشاف الغاز هو الحل الناجع للمعاناة الاقتصادية التركية".

ولفت روبن أن عجز الحساب الجاري التركي في مجال الطاقة بلغ 34 مليار دولار عام 2019.

واستطرد: "إنهما يأملان أن يملأ الغاز هذه الفجوة، لكن تركيا لن تستطيع إنتاج الغاز إلى الأسواق قريبا ولن يكون علاجا لكافة الأوجاع الاقتصادية لتركيا".

وضرب مايكل روبن مثالا بحقل ظهر المصري الذي اكتشفته شركة إيني الإيطالية.

وأشار إلى أن احتياطي هذا الحقل يبلغ 850 مليار متر مكعب لكنه لم يستطع القضاء على المشكلات الاقتصادية للدولة العربية الأكثر تعدادا سكانيا على حد قوله.